Зайшли занадто далеко: Жданов оцінив, чи вдарить Путін по ЗАЕС і як її деокупувати

Увесь світ уже переконався в терористичних намірах російських окупантів. Після підриву дамби на Каховський ГЕС з'явилося все більше побоювань щодо можливих провокації на Запорізькій атомній електростанції.

Ризики існують, але українська сторона робить усе, аби не допустити ядерної катастрофи і звільнити території Запорізької атомної електростанції. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Окупанти почали екстрену вакцинацію своїх військ, – "Атеш"

Не можна відкидати можливості жодних провокацій, зокрема і ядерного шантажу з боку Росії, адже поведінка Кремля, їхня безпринциповість довела, що країна-терористка здатна на все, наголосив Жданов.

Необхідне відключення п'ятого енергоблока

Підривом дамби на ГЕС росіяни були готові буквально вистрелити собі в ногу, втопити частину власних військ, змити свої позиції, аби унеможливити форсування Дніпра ЗСУ найближчим часом і вчинити екоцид в Україні.

Тому сказати сьогодні, що ніхто не підірве станцію, це, певно, було б помилкою. Потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій,

– підкреслив військовий аналітик.

Однак фахівці зауважують, якщо зараз п'ятий енергоблок буде переведений в холодний режим, тоді ймовірність аварії стає ще меншою. Адже не буде теплового вибуху, як це було на Чорнобильській АЕС.

10 лютого українське Держатомрегулювання розпорядилося перевести 5 та 6 енергоблоки в стан "холодного зупину". Але окупанти не дозволили виконати це розпорядження. 8 червня, на третій день після підриву Каховської ГЕС, український регулювальник видав аналогічне розпорядження, яке закликав негайно виконати, але окупанти знову ігнорують його.

Жданов оцінив ситуацію на ЗАЕС: дивитися відео

Як можна зупинити росіян

Навряд на росіян може спрацювати в цьому випадку дипломатія. Адже днями ЗАЕС відвідала делегація МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Гроссі, аби перевірити ситуацію. Росіяни їх зустріли виключенням дистанційного контролю за радіаційною ситуацією на станції. Українська сторона напередодні приїзду делегації з МАГАТЕ перестала отримувати інформацію про контроль за радіаційним фоном.

Це вкотре підкреслює неможливість перемовин і дипломатичних стосунків з Росією і її диктатором Владіміром Путіним, як би він не намагався тиснути на треті країни і просувати цинічні наративи.

Жданов переконаний, що ЗАЕС звільнять військовим шляхом, однак активних дій неподалік станції не буде, адже вона є спецоб'єктом.

Можливо, в разі успіху нашого контрнаступу будуть створені умови, що росіяни зроблять "жест доброї волі". Я не думаю, що сьогодні вони готові залишитися в оточенні, якщо буде глибокий прорив нашого війська,

– резюмував військовий експерт.

Як зараз оцінюється можливість провокацій на ЗАЕС