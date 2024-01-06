Які загрози для Харківщини з'являться в 2024 році: аналіз фронту від Світана

Увесь східний фронт в Україні залишається дуже гарячим та важким у 2024 році. Однак з'являються повідомлення про додаткові загрози для Харкова.

Чи є пряма загроза повторного наступу на Харків й інші важливі події на фронті проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Влучання по аеродрому "Саки"

З’явилось офіційне підтвердження влучаннь в аеродром противника "Саки", півострів Крим.

В 2022 році Сили оборони України уже знищили в Саках ескадрилью літаків типу Су-24 та Су-30.

Це великий аеродром, поруч розташований великий військовий склад і, звичайно, це один з основних центрів управління зв’язком та південним напрямком росіян,

– зауважив полковник в запасі.

Імовірно, там був командний пункт зі всього Криму, високі чини російського міністерства оборони, є імовірність, що там перебував і Валєрій Герасімов – начальник російського генштабу.

Україна може бити по цій території з допомогою ракет Storm Shadow, SCALP, "Нептун", "Гарпун" до повного їхнього знищення в Криму, підкреслив Світан.

Росія втрачає авіацію

Водночас за останні 2 тижні ЗСУ вдало відпрацювали по 4 літаках типу Су в Росії. Тоді, як Головне управління розвідки України повідомляє, що подібних літаків Росія може виготовляти 2 – 3 одиниці на рік.

Крім того, Росія почала постачати літаки в Іран, отже їхній авіаційний парк стрімко закінчується, підкреслив Світан.

Якщо підтвердиться, що наші пілоти уже працюють на F-16, то найближчим часом вони зможуть збивати борти уже над Кримом чи над полем бою, як мінімум на херсонському напрямку,

– підкреслив військовий аналітик.

Чи є загроза для Харкова в 2024 році

Інститут вивчення війни написав, що росіяни зараз можуть накопичуватися власні резерви з намірами в 2024 році рухатися в бік Харкова. Представник ГУР Андрій Усов прокоментував, що росіяни на цьому напрямку справді можуть посилити свої атаки.

Світан пояснив, що варто розмежовувати два поняття: Харків та Харківська область. Росіяни не припиняють зараз спроб наступати з напрямку Валуйок на Куп'янськ. Однак військовий експерт переконаний, що безпосередньо місту Харків нічого зараз не загрожує, адже на цьому напрямку немає таких серйозних угрупувань, які б могли рушити на обласний центр.

Бої загрожують лівобережжю по річці Оскіл – Куп’янськ-Вузловий, в напрямку Луганської області. У Валуйках сконцентрована достатня кількість сил та засобів ворога, щоб продовжувати далі тиск на Куп'янщину.