Росіяни здатні нарощувати своє виробництва: чи будуть атакувати Україну цілодобово

Росіяни нарощують виробництва безпілотних систем та ракет, а російський диктатор Владімір Путін заявив, що країна виготовить 1,4 мільйони БпЛА до кінця 2024 року. Зараз росіяни справді готові наростити виробництво, але не надто швидко.

Таку думку 24 Каналу висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що в росіян вже є проблеми, яких не було на початку повномасштабного вторгнення. Країна-агресорка намагається здійснювати тиск на українців.

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Чи будуть росіяни атакувати цілодобово Україну

За словами голови Українського центру, у 2022 році окупанти довгий час накопичували зброю та здійснювати масовані ракетні атаки.

Крім цього, на початку повномасштабного вторгнення, Росія мала "козир" у вигляді Чорноморського флоту. Саме його вони використовували для запуску крилатих ракет морського базування "Каліблрів". Завдяки успішним діям українських спецслужб, російські носії ракет або потоплені, або відігнані.

Однак хоч й зараз росіяни працюють "з коліс", вони здатні повільно та поступово нарощувати виробництва ракет та дронів, які можуть літати над Україною цілу ніч,

– зазначив Кузан.

Росіяни намагаються зламати опір українців, аби якомога більша кількість людей хотіли би вже завершити війну на будь-яких умовах, навіть невигідних для України. Росіяни, підіймаючи в повітря винищувач Міг спеціально часто його дозаправляють, аби він якомога довше літав, а в Україні в той час була затяжна повітряна тривога.

Зверніть увагу! Росія щомісяця виготовляє десятки ракет та сотні дронів попри санкції. На цей час Москва має в запасах 350 ракет "Калібр" та виробляє від 30 до 40 нових ракет щомісяця. Виробництво дронів "Шахед" у Росії перевищує 500 одиниць щомісяця.

Варто пам'ятати, що країна-агресорка воює не лише з українською армією, а й з цивільними українцями.

Головне, що ми вже перейшли поріг страху, паніки та вже не будемо піддаватись такому тиску. Всі залякування Путіна розраховані в пергу чергу на свою аудиторію, що, мовляв, "от ми зараз покажемо українцям",

– наголосив голова Українського центру.