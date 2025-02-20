"Це не в голові Трампа чи Венса": чи можуть США припинити допомогу Україні

Зараз тривають дискусії щодо того, чи може адміністрація Дональда Трампа скасувати допомогу Україні. Зараз наша держава продовжує отримувати підтримку, яка була закладена за президентства Джо Байдена.

Зупинка допомоги Україні може стати фатальною помилкою для Трампа. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

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"Я більш ніж впевнений, що підтримка українського народу не в голові Трампа, Джей Ді Венса чи когось з його оточення. Вона в головах американського народу. Якщо Трамп зупинить повністю допомогу Україні, то це для нього буде фатальною помилкою", – припустив він.

"Україна зможе домовитись"

Павло Нарожний вважає, що рішенням про припинення допомоги Україні Трамп може втратити значну кількість підтримки серед республіканців, адже серед них є підтримка нашої держави. У них зараз є внутрішні конфлікти.

Тому навряд чи нова адміністрація президента США зупинить допомогу Україні. За словами військового експерта, наша держава домовиться. Питання полягатиме лише у тому, як це фінансувати.

Або це буде в форматі ленд-лізу, про який у Сенаті є проєкт закону. Можливо, це буде фінансування за допомогою арештованих активів, значна кількість яких не в США, а в Європі. Питання, наскільки європейці готові піти на те, щоб розморозити ці активи і передати їх Україні. Можливо, це буде фінансування з боку ЄС. Але впевнений, що ми зможемо домовитись із США,

– сказав він.

До слова, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко припустив, що США можуть зменшити допомогу Україні, щоб Європа виділяла більше коштів.