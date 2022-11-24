Чи можуть українці через обстріли Росії залишитися ще й без газу: експерт оцінив загрозу
Росія продовжуватиме й надалі свої терористичні ракетні удари по Україні. Щобільше, окупанти намагатимуться атакувати всі види критичної інфраструктури.
Це збільшує шанси того, що що українці можуть залишитися ще й без газу є. Про це розповів 24 каналу експерт з енергетики Григорій Плачков.
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Експерт зазначив, що через можливі ракетні обстріли є ймовірність того, що українці можуть залишитися ще й без газу.
Ми ж бачимо, що росіяни як завжди змінюють тактику. Вони гатять по електроенергетиці, потім по газовидобувних підприємствах і точках. Я думаю, що все ж таки в України достатньо розгалужена і потужна газова система, позаяк вона розвивалась за часів СРСР,
– пояснив оглядач.
Чи залишаться українці без газу
За його словами, в Україні є окремі регіони, які слабо газифіковані, але на сьогодні поки малоймовірно, що все ж таки окупантам вдасться залишити нас і без газу.
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"Я думаю, що вони і електроенергетику, і нафту, і газ використовують в цілях шантажу, маніпулювання і залякування. Але країна з генераторами сильніша, ніж країна з дегенераторами. Тому ми вистоїмо і переможемо – навіть сумніву немає", – резюмував Плачков.
Росіяни вкотре обістріляли Україну 24 листопада – загинули люди
- 23 листопада російські війська атакували Київ та Київщину. Окупанти завдали ракетного удару по Вишгороду – поцілили у житловий будинок. Від удару спалахнула пожежа.
- Згодом у Повітряних силах повідомили, що окупанти спрямували на Київ 31 ракету – 21 із них вдалось збити.
- Відомо також, що ворог завдав смертельного удару й по столиці – загинули троє людей, зокрема, неповнолітня.