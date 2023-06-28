У нас потужна армія, і не на словах, – Зеленський про загрозу нападу вагнерівців з Білорусі
Після початку перекидання загонів "Вагнера" у Білорусь з'явився острах стосовно того, що бійці цієї приватної військової компанії можуть стати загрозою для нашої держави. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію.
У середу, 28 червня, президенти Польщі й Литви, Анджей Дуда та Гітанас Науседа, прибули в України, де після перемовин з українським лідером дали спільну пресконференцію. Якраз-таки на ній Зеленський висловився щодо потенційної загрози з боку ПВК "Вагнера", – інформує 24 Канал.
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ЗСУ сильніші за будь-яких "вагнерівців"
Глава нашої держави не вважає, що перекидання бійців з батальйону "Вагнер" у Білорусь може спричинити якусь серйозну небезпеку для України. Пояснив він це тим, що чисельність загонів цієї ПВК доволі невелика.
Я не можу сказати, наскільки вони (вагнерівці – 24 Канал) комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий,
– сказав Зеленський.
Окрім того, за його словами, чимало найманців з цієї приватної військової компанії уже знищили Збройні Сили: "Усе-таки в нас потужна, сучасна армія, і не на словах".
Тому й, до речі, не такими великими були батальйони, що йшли на Москву під час нещодавнього заколоту Пригожина.
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"Збройне постання" Пригожина: коротко
- Ввечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин оголосив, що йде зі своїми найманців на Москву для того, аби здійснили військовий переворот. Його боротьба проти Кремля закінчилось менш ніж за добу.
- Пригожин підписав угоду з президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком, згідно з якою частина вагнерівців повинна передислокуватися на територію "братньої країни".
- Цікаво, що у Росії поспішили зняти з Пригожина та вагнерівців усі обвинувачення через їхній заколот проти теперішньої влади. Федеральна служба безпеки просто-таки закрила справу ватажка "Вагнера".