У нас потужна армія, і не на словах, – Зеленський про загрозу нападу вагнерівців з Білорусі

Після початку перекидання загонів "Вагнера" у Білорусь з'явився острах стосовно того, що бійці цієї приватної військової компанії можуть стати загрозою для нашої держави. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію.

У середу, 28 червня, президенти Польщі й Литви, Анджей Дуда та Гітанас Науседа, прибули в України, де після перемовин з українським лідером дали спільну пресконференцію. Якраз-таки на ній Зеленський висловився щодо потенційної загрози з боку ПВК "Вагнера", – інформує 24 Канал.

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ЗСУ сильніші за будь-яких "вагнерівців"

Глава нашої держави не вважає, що перекидання бійців з батальйону "Вагнер" у Білорусь може спричинити якусь серйозну небезпеку для України. Пояснив він це тим, що чисельність загонів цієї ПВК доволі невелика.

Я не можу сказати, наскільки вони (вагнерівці – 24 Канал) комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий,

– сказав Зеленський.

Окрім того, за його словами, чимало найманців з цієї приватної військової компанії уже знищили Збройні Сили: "Усе-таки в нас потужна, сучасна армія, і не на словах".

Тому й, до речі, не такими великими були батальйони, що йшли на Москву під час нещодавнього заколоту Пригожина.

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"Збройне постання" Пригожина: коротко