Мобілізація ще триває: чи можуть представники військкоматів викликати телефоном

В Україні триває воєнний стан та проведення мобілізації. Призову підлягають військовозобов'язані від 18 до 60 років, тому їм можуть вручити повістки.

Багатьох цікавить питання, чи можуть представники військкоматів викликати військовозобов'язаних телефоном. Провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич розповів, чи законні такі дії.

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Чи можуть викликати у військкомат телефоном

За словами юриста, дістати номер військовозобов’язаного – не проблема. Дзвінки стосовно виклику до військкомату є лише рекомендаційними.

Тут важливо, який військовий статус має людина, якій дзвонять. Бо крім військовозобов'язаних є ще резервісти. Резервісти – це ті, хто вже має бойовий досвід і перебуває на окремому обліку. Вони проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України,

– зауважив юрист.

Таким чином, резервісти мають мобілізаційне розпорядження і з моменту оголошення воєнного стану мають з'явитись до ТЦК без вручення повістки. Тому у таких випадках військовий обов'язок так чи інакше має бути виконано.

В Україні повістки видаватимуть незалежно від місця проживання

Напередодні Кабмін розширив повноваження Територіальних центрів комплектування. Тепер військкомати мають законні права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

До того ж військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію та закликати їх: