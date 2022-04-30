Можуть викрасти авто в цивільних і розстріляти блокпости, – Гайдай про провокації з формою

Росіяни вбирають форму ЗСУ та влаштовують провокації. Ворог намагається дискредитувати наших героїв та завдати їм несподіваного удару.

В руки російських окупантів на Луганщині потрапили декілька контейнерів з формою Збройних сил України. Ворог вирішив використати знахідку для втілення своїх злочинних намірів.

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Провокації росіян у формі ЗСУ

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, окупанти готуються використати форму наших героїв з метою їх дискредитації. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Треба бути готовими до того, що вони викрадуть цивільний автомобіль з написом "волонтери" та будуть намагатися проїхати наші блокпости, а можливо навіть їх розстріляти,

– сказав Гайдай.

Також він припустив, що окупанти можуть спробувати просунутися вглиб та розвідувати важливу інформацію, або ж завдавати нашим хлопцям несподіваного удару.

Ситуація на Луганщині

Як повідомив Сергій Гайдай, 30 квітня з Лисичанська та Сєвєродонецька вдалося евакуювати 40 українців. Евакуація з Попасної наразі призупинена – триває перевірка безпечності маршруту.

На 9 травня окупанти готують не лише парад тієї техніки та особового складу, яким чудом вдалося повернутися з України. У цей день ворог планує накрити Луганську область артпідготовкою.

Ворог завдав удару по Комишувасі. Снаряди росіян влучили у школу та будівлю сільради. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Загалом у населеному пункті наразі залишилось близько 100 людей.

Росіяни вчиняють черговий злочин. Вони настільки гарячково шукають поповнення своїх втрат, що почали мобілізовувати літніх людей та підлітків. Зокрема, стало відомо про мобілізацію молодих хлопців на окупованій території Луганської області.

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