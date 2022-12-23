Відпустка для військових під час воєнного стану: важливий закон набув чинності

Від сьогодні, 23 грудня, в українських воїнів є можливість взяти відпустку на 10 днів під час проходження служби в ЗСУ. Відповідний закон №8081 набув чинності.

Декілька днів тому Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає можливість для військових взяти відпустку. Про це уже повідомило видання "Голос України", а це означає, що документ набув чинності.

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Деталі закону про відпустки військовим

У документі йдеться про те, що навіть попри воєнний стан, військові зможуть брати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Важливо, що грошове забезпечення зберігатиметься.

Кожна із відпусток має тривати не довше ніж 10 календарних днів. Однак це без урахування часу, який необхідний для проїздки в межах України до місця проведення відпустки та назад. Окрім того, поїздка в один кінець не має тривати понад 2 доби.

Водночас варто зауважити, що військовослужбовець Збройних Сил зможе взяти відпустку під час року лише в тому разі, якщо в його підрозділі відсутні не більш ніж 30% від загальної чисельності військовослужбовців певної категорії.

Напередодні цей законопроєкт ухвалила Верховна Рада

Ще на початку грудня стало відомо, що українські парламентарі ухвалили більшістю голосів законопроєкт №8081 про відпустки військовослужбовцям. За підтримку цієї ініціативи натиснули зелені кнопки 269 народних обранців з різних фракцій та депутатських груп.

Окрім того, до теми українського законодавства нагадаємо, що Рада посилила покарання для військових. Секретар комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко пояснив деякі нюанси цього закону та розповів про те, за які злочини військовослужбовці нестимуть посилене покарання.