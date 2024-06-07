В яких випадках ТЦК може направити на медогляд після оновлення даних

У Міноборони відповіли, чи можуть людину направити на проходження ВЛК одразу після оновлення даних й чи можуть вручити повістку на проходження ВЛК на вулиці.

Варто зазначити, що ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік. А у мирний час – раз на 5 років.

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Чи можуть направити на проходження ВЛК одразу після оновлення даних

У Міноборони заявили, що в теорії ТЦК та СП можуть прийняти рішення про направлення громадянина на медичний огляд ВЛК, якщо він не проходив такий огляд кожні 5 років.

Проте у відомстві уточнили, що доцільно приймати рішення про призов громадянина на військову службу вже після аналізу всіх отриманих даних про військовозобов’язаних і резервістів, які прийдуть оновлювати свої персональні дані.

Чи можуть вручити повістку на проходження ВЛК на вулиці

Наразі законодавство не передбачає "вручення повістки для проходження ВЛК". На проходження медичного огляду ВЛК направлення можуть видати лише після оновлення даних у ТЦК СП.

Чи мають проходити ВЛК ті, хто будуть заброньовані Так, якщо вони не проходили медичний огляд протягом п'яти років. Але в будь-якому разі лише після отримання відповідного направлення від ТЦК СП.