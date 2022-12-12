Можуть врятувати життя: чим німецькі Leopard кращі, ніж радянські танки
Український посол в Німеччині заявив, що наразі ведуться перемовини про постачання нам танків Leopard 2. За оцінками фахівців, це вкрай сучасна й ефективна техніка.
Раніше німці говорили, що не хочуть першими передавати сучасні танки. Тепер американці дозволили їм це зробити, заявивши, що не заперечуватимуть, якщо спершу це будуть не M1 Abrams, а Leopard 2. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Андрій Харук.
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У чому переваги Leopard 2
За словами Харука, танк Leopard 2 є технологічно вищим за більшість російських машин. Він обладнаний досконалою системою управління вогнем і має гарну далекобійну 122-міліметрову гармату з хорошими бронебійними снарядами. Крім того, Leopard 2 значно безпечніші.
"Усі танки радянського походження – Т-64, Т-72, Т-80, Т-90, які використовуються і нашими Збройними Силами, мають суттєву ваду: механізм заряджання розташований буквально в бойовому відділенні. Оці метання башт, які ми спостерігаємо на фото та відео, це наслідок такого розташування", – пояснює військовий експерт.
За його словами, у Leopard 2 снаряди розташовані у кореневій ніші башти, над нею є спеціальні так звані висшибні панелі – коли відбувається детонація боєприпасу, вибухова хвиля йде вгору.
Екіпаж, звичайно, переживає дискомфорт, але це не смертельно. Відповідно навіть з точки зору виживання на полі бою цей танк є кращим за техніку радянської школи,
– запевняє Андрій Харук.
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Інша річ, продовжує Харук, що використання його в гомеопатичних дозах (1 чи 10) мало що змінить. Значно логічніше було укомплектувати бригаду, переконаний військовий експерт, якщо дадуть кілька десятків, адже далі постає питання матеріально-технічного забезпечення та обслуговування. Відомо, що Німеччина вже надає нам броньовані ремонтно-евакуаційні машини, здатні працювати з цими танками та здійснювати польовий ремонт. Певна база вже створюється, каже Харук, і це дуже добре продумано.
"Коли нам надійдуть ці танки, я не кажу "якщо", ця база вже буде. І, сподіваюся, наші танкісти будуть готові до ефективного використання цієї техніки", – підсумував військовий експерт Андрій Харук.
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