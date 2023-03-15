Американці були шоковані: що західні ЗМІ пишуть про перше бойове зіткнення Росії та США

Росіяни підбили військовий безпілотник США у небі над Чорним морем. Кремль миттєво звинуватив американців у провокаціях, навіть попри те, що дрон США пролітав у міжнародних водах. Натомість Вашингтон підкреслив "некомпетентність" російських пілотів, які вирішили здійснити небезпечний та, вочевидь, безглуздий маневр.

Сторони обмінялися претензіями одна до одної, але західні ЗМІ спалахнули статтями на тему першого прямого зіткнення США та Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, побоюваннями ескалації війни та критикою російських військових пілотів. 24 Канал зібрав найцікавіше з матеріалів західних ЗМІ про інцидент у Чорному морі.

До теми Збиття американського MQ-9 Reaper над Чорним морем: що відомо про інцидент і причетність Росії

Перше пряме військове зіткнення між США та Росією

Інцидент в Чорному морі став першим відомим фізичним контактом між військовими силами США та Росії від початку повномасштабної війни в Україні, пише The New York Times. Згідно з повідомленнями Пентагону, російський військовий літак завдав удару по американському розвідувальному безпілотнику над Чорним морем, пошкодивши пропеллер БпЛА та таким чином змусивши американських операторів потопити його в міжнародних водах.

Збиття MQ-9 Reaper, робочої конячки повітряної розвідки США, негайно призвело до ескалації напруженості у відносинах між Білим домом і Кремлем, оскільки американські офіційні особи звинуватили російські сили, причетні до інциденту, в небезпечній поведінці.Американці наголошують, що БпЛА виконував типову розвідну місію, як раптом його перехопили два російських винищувачі Су-27, приблизно за 120 кілометрів від південно-західного узбережжя українського півострова Крим, який росіяни сьогодні використовують для нищівних ракетних ударів по Україні.

Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо на MQ-9 та пролітали перед ним у безрозсудний, екологічно небезпечний і непрофесійний спосіб. Цей інцидент демонструє не лише брак компетентності, але й небезпечність і непрофесіоналізм,

– мовиться у заяві Європейського командування Збройних сил США.

Безпілотник був неозброєним і виконував стандартну розвідувальну місію в міжнародних водах Чорного моря. Російські пілоти, які відправилися перехоплювати БпЛА спершу скидали на нього паливо, вочевидь, з метою забруднити датчики спостереження та фіксації на дроні. Під час одного з таких маневрів російський Су-27 зачепив гвинт безпілотника, після чого американці почали втрачати над ним контроль та були змушені розбити дрон об воду.

Цей епізод приголомшив американських військових, які спостерігали за ним по відеозв'язку з безпілотника в оперативному центрі на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині,

– йдеться також у матеріалі.

Окрім того, як пишуть журналісти, американські чиновники стурбовані тим, що цей маленький інцидент над Чорним морем може призвести до прямої конфронтації Росії та США. Власне, тому американські військові в Німеччині були приголомшені тим, що сталося.



Безпілотник MQ-9 Reaper є основним елементом військового повітряного флоту Сполучених Штатів і використовується як для спостереження, так і для атак / фото John Moore / Getty Images

Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що подібні перехоплення відбуваються вже не вперше, при цьому, протягом останніх тижнів вони суттєво збільшилися.

Втім, до цього моменту обходилося без інцидентів та цей епізод, підкреслює Кірбі, "заслуговує на увагу через те, наскільки небезпечним і непрофесійним він був". Президент Байден був повністю проінформований про цю ситуацію.

Падіння російського винищувача могло б підняти "градус напруги"

Після інциденту з MQ-9 Reaper США висловили протест російській стороні, через їхнє "небезпечне та непрофесійне перехоплення", повідомляє The Wall Street Journal.

Державний департамент США викликав російського посла Анатолія Антонова на зустріч з помічником держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід. Антонов заявив, що Росія вважає ситуацію з безпілотником провокацією. Донфріт, натомість, висловила російському послу "занепокоєння", але наразі не згадувала про конкретні наслідки для Росії за це збиття.

Представниця Держдепу лише наголосила, що Москва нібито не шукає прямої конфронтації з Вашингтоном, тож зустріч із Антоновим назвала конструктивною. Антонов підтвердив ці слова, хоча й заявив, що між США та Росією виникли деякі розбіжності щодо цієї ситуації.

Ми вважаємо за краще не створювати ситуацію, коли ми можемо зіткнутися з ненавмисними зіткненнями або ненавмисними інцидентами між Російською Федерацією і Сполученими Штатами,

– заявив російський посол у США Анатолій Антонов.

Росіяни намагаються оскаржити звіт американських військових та наголошують, що підняли винищувачі в повітря після того, як американський БпЛА пролетів над Кримом із вимкненими передавачами. Міноборони Росії викотило власну версію, згідно з якою російський Су-27 начебто не зачіпав дрон, а американський оператор безпілотника нібито здійснив різкий маневр, після чого апарат перейшов у неконтрольований політ та впав у воду.



Російський реактивний винищувач Су-27, подібний до того, який був задіяний в інциденті 14 березня / фото Zuma Press

Росіяни можуть вкрасти американські технології

США регулярно використовують безпілотники в Чорному морі. Хоча США та Росія відстежують їхню діяльність у цьому регіоні, зіткнень або необачливого застосування зброї не було, кажуть представники Пентагона.При цьому, подібна ситуація могла призвести не лише до втрати дрона, а й до пошкодження російського літака. Зрештою, катастрофа російського винищувача лише б підняла рівень напруги між двома країнами.

США наразі не знайшли уламки дрона, а офіційні особи відмовилися обговорювати будь-які подібні операції публічно, пише The Wall Street Journal.

Проблемою для США залишається те, що американські військові кораблі більше не ходять у Чорному морі через заборону, накладену з боку Туреччини .

. Американці повідомляють, що дрон зняв інцидент на відео, яке Пентагон має намір розсекретити та оприлюднити для громадськості.

Відновити дрон може бути вкрай важким завданням. Кораблі військово-морських сил США припинили працювати в Чорному морі невдовзі після того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року.

Як Су-27 міг врізатися у MQ-9 Reaper: дивіться відео

Туреччина, яка контролює, хто заходить у Чорне море, закрила протоку Босфору для військових кораблів незабаром після початку війни. Натомість росіяни все ще плавають на військових кораблях у Чорному морі, які базувалися там і до запровадження заборони з боку Туреччини.

Потужніший навіть за Bayraktar: що відомо про дрон MQ-9 Reaper, який Росія збила в Чорному морі

Що відомо про MQ-9 Reaper Це вдосконалений безпілотний літальний апарат, що спеціалізується на розвідці, спостереженні та має ударні можливості. Апарат керується командою з двох осіб, одна з яких контролює сам політ безпілотника, а інша – камери та датчики, якими обладнаний дрон.



Вартість одного такого БпЛА складає близько 32 мільйонів доларів та містить у собі передові американські технології, які можуть бути зібрані росіянами для вивчення або обміну з іншими країнами. Втім, Пентагон підкреслив, що дрон був неозброєний, проводив розвідувальну операцію та мав обмежену кількість секретних американських технологій.

Росіяни намагаються контролювати міжнародні води

США та Велику Британію обурило те, що росіяни намагаються контролювати міжнародні води та небо над ними, які за фактом є нічийними, повідомляє британське видання The Guardian.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес закликав Москву поважати міжнародний повітряний простір. Джон Кірбі також наголосив на тому, що попри будь-які інциденти "США продовжать діяти в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами".

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Район Чорного моря, де, за оцінкою ISW, російські війська атакували безпілотник США / інфографіка та мапа Guardian

Політичні дослідники у Великій Британії вважають, що цей інцидент був лише одним із у довгій серії епізодів, які вона назвала "примусовими сигналами" з боку російських збройних сил протягом багатьох років.

Сигнал для американських ізоляціоністів

Попри те, що росіяни вперше вирішили скидати пальне на дрон НАТО, ця ситуація "вписується у ширшу картину ескалації". Західну спільноту також збентежила методика, за допомогою якої росіяни намагалися завадити роботі американського дрона.Спробу скидати пальне назвали неекологічною, що "ще більше забруднила крихке Чорне море", при цьому, згідно міжнародного права, подібне перехоплення в принципі було незаконним.

Інцидент трапився через кілька тижнів після того, як Байден здійснив несподіваний візит до Києва і пообіцяв "непохитну підтримку" України з боку США, пише видання Financial Times. З початку року США оголосили про надання Україні летальної допомоги на суму понад 10 мільярдів доларів. Водночас це питання спричинило потужну політичну суперечку в США.

Губернатор-республіканець від штату Флорида Рон ДеСантіс, який є очікуваним кандидатом у президенти США нещодавно заявив, що подальша підтримка України не відповідає "життєво важливим національним інтересам" США.

Цей інцидент повинен послужити тривожним дзвіночком для ізоляціоністів в США, що в наших національних інтересах ставитися до Путіна як до загрози, якою він і є насправді,

– заявив провідний член сенатського комітету з питань збройних сил, сенатор-республіканець Роджер Вікер.

При цьому інцидент з безпілотником лише підкреслює хибність твердження Рона ДеСантіса. Російські літаки зазвичай створюють тінь для американських безпілотників, які працюють в цьому районі, щоб змусити їх відійти якомога далі. Раніше, в цьому районі не спостерігалися такі "небезпечні маневри".