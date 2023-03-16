Хочуть програти війну, але не Україні: Подоляк сказав, навіщо росіяни збили дрон

Нещодавно російські окупанти збили американський безпілотник над Чорним морем. Несподівано, але їм потрібно, щоб НАТО взяло більш дієву участь у війні.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, російські окупанти продовжують тестувати червоні лінії, щоб побачити, якими будуть наслідки від тих чи інших провокацій.

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Саме тому вони запускають ракети, які летять через повітряний простір країн НАТО. Сюди вписується й збиття американського безпілотника-розвідника.

Росія хоче програти війну, але не Україні

Як зауважив Подоляк, немає жодного сенсу так аварійно збивати безпілотник. Адже в Сполучених Штатів на озброєнні близько 200 MQ-9 Reaper. Тим паче що він не використовувався як ударний під час цієї місії.

Такий інцидент має на меті продемонструвати, що Росія нібито контролює простір в акваторії Чорного моря і треба ставитися до них з повагою. Також вони хочуть перевірити, які з їхніх кроків призведуть до збільшення допомоги Україні, а які – до сповільнення.

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Ключовий, на мій погляд, момент, що вони тестують умови свого програшу. Але не Україні, а НАТО. Вони хочуть змусити НАТО взяти більш дієву участь у цій війні, щоб потім сказати: "Ми програли НАТО". Вони це підсвідомо роблять,

– підкреслив Подоляк.

Росія збила безпілотник США над Чорним морем