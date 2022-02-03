Мрія Путіна не змінюється, – російський економіст сказав, чому Кремль не визнає бойовиків
У російській Держдумі запропонували визнати бойовиків на Донбасі. Однак цього не станеться.
Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський економіст Владислав Іноземцев. Таке визнання повністю виключає можливість мінських домовленостей.
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За словами Іноземцева, саме цю тему, як мантру, Путін повторює під час майже кожного свого виступу та перемовин з представниками інших країн.
Фактично визнання Росією бойовиків на Донбасі означатиме, що мінські домовленості закінчилися з вини Кремля, а Путін звинувачує у їхньому "розвалі" виключно українську сторону.
Думаю, що цього (визнання бойовиків – 24 канал) не станеться, тому що прекрасна мрія Путіна повернути ці території у склад України для повної дестабілізації українського політичного життя не змінюється.
Як зауважив Іноземцев, у Путіна в Україні є певна кількість прихильників в політичних силах. Також частина українського бізнесу зацікавлена у співробітництві з Росією.
"Тому тут триватиме повномасштабна пропагандистська й цифрова війна зі своїми провокаціями, загостреннями. Від цього вже нікуди не подітися", – додав економіст.Зверніть увагу! У Кремлі вважають, що визнання бойовиків на Донбасі нібито дозволить "захистити народи республік від зовнішніх загроз", а також зміцнити стабільність у регіоні.
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Можливе визнання бойовиків Росією: що відомо
- Росія впродовж 8 років підтримує та контролює бойовиків на Донбасі. Попри це, Кремль досі офіційно не визнав окупаційні республіки.
- Ініціативу щодо цього взяли на себе російські комуністи, які й почали розробляти відповідний законопроєкт.
- Документ 19 січня зареєстрували у Держдумі. Законопроєкт планують розглянути вже у лютому.
- Крім того, комуністи звернулися до Путіна з проханням якнайшвидше провести переговори з керівництвом Донецька та Луганська, аби створити правову основу міждержавних відносин та для регулювання всіх аспектів співпраці та взаємодопомоги.
- Під час засідання Тристоронньої контактної групи 26 січня російська делегація намагалась виправдати свої спроби узаконити бойовиків на Донбасі.