Multi-Touch Skin – сенсорні наліпки, які перетворять тіло людини на панель управління

Почухатися за вухом, щоб додати гучності в плеєрі, або відповісти на телефонний дзвінок, просто тицьнувши пальцем у долоню, – тепер це не видається такою вже й фантастикою.

Для користування сучасними електронними ґаджетами людство придумало масу різних інтерфейсів та пристроїв управління.

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Одним з останніх інноваційних рішень здивували німецькі розробники. Команда дослідників із Саарського університету створила датчик, який фактично перетворює шкіру людини на сенсорну панель.



Щоб налаштувати освітлення в приміщенні, достатньо потерти зап’ястя

Multi-Touch Skin – це невеликі і зручні наліпки, які клеять на поверхню тіла, вони реагують на дотики подібно як дисплей смартфона. Решітка електродів, які реагують на натиск, розміщені між шарами термопластику; контакти під’єднані до джерела живлення та контролера, який передає сигнали на мікрокомп’ютер, а той уже – синхронізується зі смартфоном чи іншою розумною електронікою.

Виготовляти такі сенсори доволі просто – за лічені хвилини їх можна надрукувати на принтері, підготувавши попередньо основу та задавши потрібну форму. За бажанням користувача сенсорні наліпки можуть мати довільний вигляд, залежно від того, куди їх клеїтимуть – на шию, зап’ястя, плече, груди.



Щоб додати чи збавити гучність у плеєрі, варто лише ковзнути пальцем за вухом

Складність і різноманітність рухів для управління різними функціями обмежені хіба що площею самої наклейки та алгоритмами системи. Скажімо, щоб додати чи збавити гучність у плеєрі, варто лише ковзнути пальцем за вухом; щоб налаштувати освітлення в приміщенні, достатньо потерти зап’ястя; а стиснувши передпліччя, можна відправити швидке повідомлення другові.

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У планах розробників – пристосувати свою технологію для більшої кількості настільних та портативних девайсів, зробивши пристрої управління ними ергономічними та зручними.