Це дуже небезпечно: Подоляк сказав, до яких провокативних дій вдається Росія

Росія, крім здійснення військової агресії, тисне на морально-психологічний стан українців. Для цього подекуди використовують "корисних ідіотів".

Таких у Росії чимало, адже самих росіян повсякчасно "годують" пропагандою, яка вигідна для режиму. Детальніше про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Дивіться також Нова загроза з неба: які балістичні ракети Росія отримає від Ірану, які міста України під ударом

Нацистська ідеологія в Росії

Так званий російський воєнкор Андрій Морозов ("Мурз"), який воював проти України, наклав на себе руки. Морозов вів телеграм-канал, у якому, зокрема, написав про величезні втрати росіян під час боїв за Авдіївку. Як свідчить його передсмертна записка, його змусили видалити допис.

Це ні про що не свідчить, ні на що не впливає. Ці люди не мають ніякої ціни. Вони лише продовжують тактику і стратегію підбурювання не зовсім розумної великої російської маси, яка йде вбивати інших людей. Не більше, але не менше. Вони ніяк не впливають на перебіг подій в цій війні і не впливатимуть на фіналізацію цієї війни,

– наголосив Михайло Подоляк.

Примітно, що Андрій Морозов шукав нацистів в Україні та "боровся з ними". Однак він зрештою вчинив самогубство через цькування своїх же співгромадян.

"Нацистська ідеологія – особлива і притаманна країнам типу Росії, які страждають на комплекс неповноцінності і хочуть через ескалацію когось примусити до чогось. От Росія – це класична нацистська ідеологія. Вона перебуває в основі сьогоднішньої російської державності. Це абсолютно академічний факт. І треба до цього так і ставитись", – підкреслив радник голови ОПУ.

Росія шляхом великої масштабної пропаганди активно просувала тезу, що вони, мовляв "антинацисти та антифашисти" та борються з цим злом. Хоч воно насправді закорінене саме у їхній державності.

Небезпека від дій росіян

Хоч так звані військові блогери на кшталт Морозова ні на що не впливають, вони дуже вірять у те, що саме вони таки зможуть щось змінити.

Це "корисні ідіоти". Їх дуже багато. Люди, які вважають, що вони рятують світ, люди з комплексом "супергероя". Їм здається, що зараз вони напишуть якусь маячню і це повпливає на правильний розвиток подій у світі,

– зауважив Подоляк.

Якраз таких людей Росія активно використовує для поширення власної пропаганди, зокрема демотиваційних наративів. Мовляв, немає сенсу далі продовжувати війну, світ не допомагає України, а тому є брак ресурсів. Однією з доволі поширених та небезпечних тез є заклик до переговорів з Росією.

"Всі ці демотиваційні тексти, не завжди є проплаченими та не завжди є наративами прямої російської пропаганди. Вони завжди з'являються, тому що є величезна кількість людей з комплексом "супермена". Людей, які "чітко знають", як треба світ розвивати", – підсумував Подоляк.

Саме у цьому аспекті Росія працює доволі ефективно й має чималі успіхи. Українці, потрапляючи під вплив подібних "суперменів", можуть деморалізуватися, а саме цього ворог й намагається досягнути.

Російська пропаганда продовжує працювати: останні новини