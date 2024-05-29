Село вдів та мобілізованих: чому росіяни продовжують підтримувати війну
Одне з російських ЗМІ зробило репортаж з села Ількіно Владімірської області. Там мобілізували майже усіх чоловіків. І більшість жінок залишилися вдовами. Але вони все одно підтримують війну.
Про це 24 Каналу розповів публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов. Найдивніше те, що загибель чоловіків ніяк не вплинула на ставлення до війни у їхніх дружин. Вони продовжують обирати позицію жертви і вдавати, ніби від них нічого не залежить.
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Більшість залишилися вдовами
Одна з місцевих підтвердила, що більшість жінок залишилися вдовами. При цьому деякі з них переконані, що чоловіки повинні йти воювати, якщо "родіна" кличе.
Нада знать, как разобрать автомат і как собрать. От бил Афган. Не наша зємля, але там наши рєбята билі. Сколько всєго проізошло. А вот і к нам прішло всьо ето,
– розповідає росіянка.
Як зауважив Мурзагулов, серед росіян загалом є досить висока інерційність. Вони бояться говорити правду. Стадний інстинкт володіє ними.
На жаль, росіяни дуже боягузливі. Вони не дозріли як громадянське суспільство. Вони не можуть заперечити начальству та мати свою позицію зі складних питань. Вони звикли діяти так, як скаже начальник,
– зауважив Мурзагулов.
Війна в Україні: коротко
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 505 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 7700 ворожих танків, 14891 бойових броньованих машин, 13066 артилерійських систем, 1087 РСЗВ, 815 засобів ППО, 357 літаків, 326 гелікоптерів тощо.
- 23 травня українські військові збили ворожий штурмовик Су-25. Сталося це на Донеччині.
- ЗМІ повідомляють, що президент США Джо Байден думає над тим, аби дати дозвіл Україні бити по Росії американською зброєю. Зняття заборони почав лобіювати держсекретар США Ентоні Блінкен.