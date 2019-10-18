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      МВФ готує для України нову програму: що вона передбачає

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      Місія МВФ прибуде в Україну у найближчі кілька тижнів
      Місія МВФ прибуде в Україну у найближчі кілька тижнів / golos.ua

      Нова програма МВФ для України у форматі розширеного фінансування (EFF) розрахована на три роки. Вона буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності України та запровадження глибоких структурних реформ.

      Перед тим, як домовитися з Україною про нову програму, МВФ звертає увагу на земельну реформу в країні, подолання корупції, а також зусилля, спрямовані на більшу відкритість ринку, розповів Укрінформу директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен. При цьому він не уточнив, про яку загальну суму мовиться в новій програмі для України.

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      "Ми ще не обговорювали суму, тож я поки нічого не можу сказати про це", – сказав директор Європейського департаменту МВФ.

      Він наголосив, що діалог з українським урядом продовжується в позитивному ключі. А МВФ впродовж наступних кількох тижнів може надіслати місію в Україну для опрацювання деталей по реформах.

      Востаннє місія МВФ побувала в Києві 12-26 вересня 2019 року. Тоді розпочалися переговори про нову трирічну програму підтримки України в межах механізму розширеного фінансування. Після цього в НБУ заявляли, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з МВФ на загальну суму 5-10 мільярдів доларів.

      Попередня програма кредитування МВФ для України stand-by була затверджена в кінці 2018 року і розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення 3 траншів. Перший і єдиний транш від МВФ за цією програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України МВФ Транш МВФ Гроші Реформи Новини політики
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