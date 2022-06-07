У МВС назвали причини, чому наступ росіян на Сєвєродонецькому напрямку дещо зупинився

В Інституті вивчення війни повідомили, що темпи наступу російських окупантів на Сєвєредонецькому напрямку дещо знизились. Таке могло трапитися з кількох причин.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Попри усі намагання, окупанти не можуть просунутися вперед та захопити Сєвєродонецьк.

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За словами Смірнова, у російських військових через тривалі бої, ймовірно, вичерпуються сили. Друга причина – вони можуть перегруповувати свої війська, тож українська сторона має бути готовою до будь-яких варіантів.

Водночас окупанти можуть нічого не змінювати та користуватись своєю головною тактикою "випаленої землі".

Ми бачимо, що вони не можуть просунутися вперед, не можуть нічого зробити. Наші Збройні Сили стоять на місці й не дають ворогу рухатися. Те, що вони (окупанти – 24 канал) зараз роблять – це просто масовані атаки,

– розповів радник глави МВС.

Смірнов наголосив, що українські військові контролюють велику частину Сєвєродонецька. Попри щоденні атаки ворога, ЗСУ твердо стоять на своїх позиціях і не збираються відступати.

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За даними Генштабу, російські загарбники зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, тож бойові дії у місті тривають. Однак українські захисники завдають противнику втрат.

Відомо, що російські окупанти стягують у Сєвєродонецьк важку техніку. Зокрема, мовиться про самохідну артилерійську установку "Малка". Вона призначена для ліквідації особливо захищених пунктів управління військами, артилерії, мінометів, броньованої техніки, тилів і живої сили противника.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 6 червня повідомив, що контрнаступ українських сил у Сєвєродонецьку зупинився. Захисники зосередилися на утриманні позицій в промзоні.

Росія продовжує насильно мобілізовувати чоловіків з тимчасово захоплених територій Донеччини та Луганщини. Їх "кидають" у криваві бої за Сєвєродонецьк.

За словами Володимира Зеленського, на Сєвєродонецькому напрямку Україна тримає ситуацію. Окупантів більше, вони потужніші, але українські військові мають шанс стримати наступ,

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