У МВС розповіли, де візьмуть мільярди гривень на кордон

Денис Монастирський розповів, що Міністерсто фінансів виділить гроші для укріплення кордону. Зокрема їх витратять на закупівлю матеріалу для виготовлення колючого дроту.

Очільник МВС заявив, що мовиться про виділення коштів із резервного фонду, не з Держприкордонслужби. Про це міністр заявив під час "Години запитань до Уряду" в Верховній Раді 19 листопада.

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Монастирський розповів про фінансування будівництва кордону

Глава МВС пригадав, що уряд вже ухвалив рішення про виділення 21 мільйона гривень для закупівлі матеріалу для виготовлення колючого дроту для облаштування кордону.

Мінфін підтвердив, що вони готові виділити 17 мільярдів гривень на облаштування кордону з Росією та Білорусією,

– заявив Монастирський.

Міністр пояснив, що докладає всіх зусиль, щоб у 2022 році ці кошти були виділені.

За словами Монастирського, вивчивши досвіду іноземних країн, "найбільш раціональним рішенням є будівництво вздовж всього кордону або річки у вигляді суцільного паркану з сітки та колючого дроту, стовідсотковим покриттям кордону інтелектуальної системи цілодобового відеонагляду та сигналізації".

Він пояснив, що це дозволить моніторити ситуацію на відстані від 5 до 15 кілометрів від кордону. У разі загрози – прикордонники зможуть прибувати на місце протягом 15 хвилин.

Денис Монастирський пригадав, що загальна протяжність українського кордону з Росією по суші становить 1505 кілометрів , з Білоруссю – 1084 кілометри.

Ба більше, очільник міністерства розповів, що вздовж ділянок кордону з Росією та Білоруссю, які розташовані на відкритій місцевості, доцільно буде збудувати протитранспортний рів (шириною 4 метри й глибиною 2 метри) для ускладнення прориву механізованих підрозділів ворожої армії.

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