У МВС розповіли, як запобігли теракту проти керівництва країни та коли це було

У МВС повідомили, що правоохоронцям вдалось запобігти скоєнню теракту проти керівників України у березні 2022 року. Ворог хотів використати заздалегідь підготовлених диверсантів.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що диверсійно-розвідувальна діяльність стала поширеною під час війни.

До теми Нацполіція запобігла теракту проти керівництва країни

Ворог закидає диверсантів заздалегідь, – Єнін

Це одна зі складових війни. Ворог хоче використовувати заздалегідь підготованих, закинутих диверсантів. Мовиться про громадян, як Росії, так і їхніх поплічників з числа громадян України,

– пояснив Єнін.

Заступник голови МВС розповів, що спільними зусиллями підрозділів Нацполіції та СБУ було знешкоджено близько 90 диверсійних груп. Разом це більше, ніж 820 осіб.

Диверсанти мали різні завдання

Диверсанти мали різні завдання, відрізнялись вони і складом та рівнем підготовки. Деякі ДРГ налічували до 20 осіб.

Вони мали на меті вбивство військово-політичного керівництва нашої держави, вчинення терористичних актів біля об'єктів критичної інфраструктури. В тому числі мовиться і про урядовий квартал,

– зазначив заступник міністра.

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Теракту проти керівництва країни вдалось запобігти у березні 2022 року. Проте більше деталей у МВС повідомити не можуть. Обіцяють оприлюднити всі подробиці вже після перемоги.

Росія продовжує чинити диверсії на території України: останні новини

У МВС раніше розповіли, що російські диверсанти діють по всій території України. Особливо велика кількість – у прифронтових зонах.

Так на Одещині внаслідок контрдиверсійних заходів виявили прихильника "русского мира". Чоловік здавав ворогам позиції ЗСУ. За це він проведе 8 років за ґратами.

Наприкінці травня в Миколаєві затримали одразу 4 агентів, які працювали на Росію. Ініціатором створення цього угруповання став житель Херсона.

Роботу ще однієї диверсійно-розвідувальної групи у Миколаєві курував російський генерал. Агентурна група нараховувала 5 осіб.

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Одним з завдань, яке поставили перед диверсантами, було вчинення замаху, зокрема, на президента.