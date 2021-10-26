У МВС розробили значки про вакцинацію: для кого вони призначені
Джерело:"Свобода слова" на ICTV
Правоохоронці з Національної поліції матимуть спеціальні значки на формі. Вони свідчитимуть про вакцинацію їхнього носія проти коронавірусної хвороби.
Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський. За його ж словами, вже понад 70% поліцейських повністю щеплені.
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Правоохоронці масово вакцинуються проти COVID-19
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у телеефірі 25 жовтня зауважив, що такі бувають випадки, коли поліцейський робить зауваження порушникам карантинних обмежень, а ті висувають претензії у відповідь – мовляв, а чи сам правоохоронець вакцинований?
Глава МВС запевнив, що у системі його відомства вже станом на жовтень 2021 року є понад 70% повністю вакцинованих проти коронавірусної хвороби працівників.
Українські поліцейські ходитимуть зі значками про вакцинацію
Також міністр зазначив, що у МВС розробили спеціальні значки для правоохоронців, які засвідчуватимуть вакцинацію їхнього носія.
Ми навіть розробили зараз значки, які можуть використовувати патрульні поліцейські. На значку буде вказано, що правоохоронець вакцинований,
– розповів Монастирський.
У цьому ж ефірі:
- Глава МВС прокоментував ситуацію з підробками сертифікатів про вакцинацію: "Жоден штраф не покриє шкоду від того, що ця людина може заразити десятки, а то і сотні людей". Усі підроблені сертифікати, як пообіцяв Монастирський, "будуть виявлені".
- Тут же генпрокурорка Ірина Венедіктова підтвердила, що покарання за підробки отримають і ті, хто їх робить та продає, і ті, хто ними користується.