Мав летіти на саміт з глобального потепління: у Мюнхені літак примерз до землі через негоду

У Мюнхені стався аномальний снігопад. Востаннє там стільки снігу випадало у 1933 році. Правоохоронці закликали місцевих жителів за можливості відкласти поїздки та залишатися вдома.

У Німеччині вирує негода. Все почалося у п'ятницю ввечері, а у суботу, 2 грудня, ситуація тільки погіршилася.

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У Баварії стався колапс

В аеропорту Мюнхена призупинили рейси через аномальну негоду. Загалом станом на 2 грудня було скасовано 320 рейсів. Роботу аеропорту планують відновити до 12 години дня у неділю, 3 грудня.

У цьому аеропорту один з літаків примерз до землі. Він мав летіти до Дубая на саміт з глобального потепління. Потужний снігопад також паралізував роботу громадського транспорту у цьому місті.

У Мюнхені літак примерз до злітно-посадкової смуги: дивіться відео



Крім цього навколо столиці федеральної землі Баварія довелося зупиняти рух потягів на багатьох залізничних лініях. Через це деякі пасажири були змушені заночувати прямо у вагонах. Головний вокзал Мюнхена теж тимчасово не обслуговується. А на дорогах навколо Мюнхена сталося чимало автомобільних аварій.

Потужний снігопад у Мюнхені: дивіться відео



У південній частині Баварії теж стався транспортний колапс через ожеледь та снігопад. На більшій частині цього регіону очікується 30-40 сантиметрів снігу.

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