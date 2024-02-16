Чому Мюнхенська конференція буде непростою: Клімкін сказав, що обговорюватимуть партнери

Мюнхенська безпекова конференція буде непростою. Назріло багато складних тем, які обговорюватимуть міжнародні партнери.

Про це 24 Каналу розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, зауваживши, що Мюнхенська безпекова конференція цього року буде складною.

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Одна з тем, які будуть обговорювати – бажання Ізраїлю атакувати місто Рафах, яке розташоване на кордоні з Єгиптом. Європейці та американці публічно виступають проти такої атаки. Зараз тривають непрості перемовини. І атака на Рафах може стати точкою неповернення у великій війні на Близькому Сході.

Дуже важливо показати, що світ почав перезавантажуватися саме з війни російського режиму проти нас. Як би нас інші речі не відволікали, саме від цього піде відрахунок для нової європейської системи безпеки,

– сказав Клімкін.

Крім того, в Єропі є велика стурбованість щодо майбутнього у Сполучених Штатах. Ніхто не знає, як закінчаться вибори в США. Тим паче що Трамп вже багато чого наговорив. Хоч варто розуміти, що він є емоційною людиною і говорить різні речі.

Чого Україні очікувати від Мюнхенської конференції

Як наголосив Клімкін, Україні важливо, аби європейські партнери були готовими підняти ставки та надати Україні усе, що буде необхідним. Йдеться і про зброю, і про фінансову допомогу тощо. Це особливо важливо на тлі турбулентності з військовою допомогою від США.

Одночасно Україні потрібно працювати над просуванням шляху вступу до НАТО. Хоча варто усвідомлювати, що навряд чи на Мюнхенській конференції буде суттєвий прогрес у цьому питанні. Міжнародні партнери поки не готові до цього рішення.

Також важливою темою буде Берлінська конференція з відновлення України, яка відбудеться на початку літа. Тем більш ніж достатньо,

– підкреслив Клімкін.

Мюнхенська конференція з безпеки: коротко