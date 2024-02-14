Ми входимо в довгу, затяжну війну, – Пристайко спрогнозував результати Мюнхенської конференції

Вже у лютому відбудеться Мюнхенська безпекова конференція. Там Україні потрібно знайти відповідь на одне критично важливе запитання.

Про це 24 Каналу розповів ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко, зауваживши, що Мюнхенська безпекова конференція вже давно перетворилася у форум, який закладає тренди у глобальній безпеці на рік або навіть на роки.

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Роль цієї конференції досі залишається важливою. Але останнім часом вона все більш зсувається в бік проведення двосторонніх закритих заходів. Цей майданчик допомагає усім делегаціям зустрітися та обговорити нагальні питання.

Чого очікувати від цьогорічної Мюнхенської конференції

Як наголосив Пристайко, у 2007 році Владімір Путін зробив нахабну промову, де критикував так званий "однополярний світ". Вже зараз більшість оглядачів вважають, що потрібно було серйозно сприйняти його слова – і готуватися до російської агресії.

Якби ми серйозніше ставилися до цього, то зараз не перебували б у такій ситуації. Адже почали б готуватися до цієї війни багато-багато років тому. Зараз ми бачимо, що Путін, судячи з нещодавнього його інтерв'ю, не відмовляється від своїх планів,

– сказав Пристайко.

Міжнародним партнерам потрібно усвідомити, що ми поступово входимо у затяжну війну. І зараз важливо знайти відповідь на питання – як Україні вижити у таких умовах. Найімовірніше, про це й буде розмова на Мюнхенській безпековій конференції.

Безперечно, Україна просуватиме свій порядок денний на форуму. Зараз надзвичайно важливо домовитися про подальше постачання зброї.

Ми входимо у довгу та затяжну війну. Яким чином будемо виживати у цій війні? Про це буде розмова. На одній з Мюнхенських конференцій Україну фактично визнали кандидатом на членство в НАТО. У них це називається "країна-аспірант". Це ті кроки, які потрібні Україні. Я впевнений, що цього разу нам вийде просунути наш порядок денний на різних напрямках. Але зараз нас найбільше цікавить фізичне виживання та насамперед отримання зброї,

– підкреслив Пристайко.

Мюнхенська безпекова конференція: коротко