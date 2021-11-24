В МЗС Естонії попередили про зростаючу загрозу вторгнення Росії в Україну

Естонія має намір підтримувати територіальну цілісність України. Адже є острах вторгнення Росії в нашу державу.

Водночас Україні не вистачає гарантій безпеки. Про це заявила міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс.

Естонія занепокоєна ескалацією на Донбасі

За її словами, дуже важливо, щоб не було додаткової ескалації, який є в Україні вже 8 років. Лійметс занепокоєна тим, що Володимир Путін може планувати вторгнення.

Для нас важливо, щоб не було додаткової ескалації військового конфлікту. Нам треба продовжувати підтримувати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України,

– наголосила Лійметс.

Надати державі безпекових гарантій, як зауважила очільниця МЗС, може Організації Північноатлантичного договору, членкинею якої є Естонія з 2004 року.

"Ми дуже вдячні нашим союзникам за підтримку та відданість забезпеченню безпеки в нашому регіоні", – додала Лійметс.

Ситуація на Донбасі: головне

3а 23 листопада проросійські бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню.

Через ворожі обстріли один український військовий – поранений.

За інформацією Conflict Intelligence Team, кількість російських військ біля українського кордону може стати вищою, ніж навесні 2021 року.

Розвідка повідомляє, що Росія планує напасти в нашу державу на початку 2022 року.

До речі, в адміністрації Путіна назвали ситуацію на Донбасі "дуже тривожною".