У МЗС Франції заявили, що "Північний потік-2" закриють, якщо Росія вторгнеться в Україну
Джерело:BFMTV
Французький міністр Жан-Ів Ле Дріан заявив, що додаткова агресія проти України матиме для Росії "серйозні стратегічні наслідки". Зокрема, за його словами, може обговорюватися закриття "Північного потоку-2".
Очільник МЗС зазначив, що стосовно російського газопроводу Франція "завжди демонструвала велику стриманість". Про це він повідомив у ефірі телеканалу BFMTV, відповідаючи на запитання "чи треба закривати "Північний потік-2", якщо Росія вторгнеться на Україну".
Читайте також Важко уявити, що "Північний потік-2" запрацює, якщо Росія нападе на Україну, – Блінкен
Це в першу чергу питання Німеччини. Але я думаю, що якщо буде нова агресія на Україні, це питання буде обговорюватися,
– сказав Жан-Ів Ле Дріан.
Французький міністр закордонних справ також у черговий раз підкреслив: "Якщо буде додаткова агресія Росії проти української держави, то стратегічні наслідки будуть серйозними".Зверніть увагу! Німецька міністерка Анналена Бербок раніше заявила, що наразі "Північний потік-2" не відповідає нормам Євросоюзу. Саме тому поки що "він не може бути схвалений".
Сертифікація "Північного потоку-2"
- Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.
- Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.
- Німеччина у листопаді зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Процес відновлять за умови, якщо газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.