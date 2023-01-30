Які до нас претензії, ви самі це зробили, – ОПУ про виклик посла в Ірані

МЗС Ірану викликало до себе посла України з претензіями щодо коментарів про удари безпілотниками по їхніх військових об'єктах. Це алогічно, оскільки в Ірану не має бути якихось претензій до України.

Так, у війні є певна логіка і якщо країна бере безпосередню участь у війні, як-от передача дронів Росії, то має розуміти наслідки своїх дій. Таку думку 24 Каналу озвучив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

До речі Ірану дали зрозуміти, що за співпрацю з Москвою буде жорстке покарання, – військовий експерт

В Ірану мають бути претензію до себе, а не до України

Подоляк підкреслив, що Україна немає до атаки жодного відношення і наше головне завдання – це захист від Росії, тому ми використовуємо всі ресурси, щоб боронити наші території. Ба більше, наша держава на відміну від Ірану та Росії не втручається у суверенні справи інших країн.

Які можуть бути претензії до України? Це ж ви прийняли рішення брати участь в ескалації, надавати зброю для того, щоб знищувати Україну,

– зауважив радник голови ОПУ.

Крім того, Тегеран порушує міжнародні санкції щодо виготовлення таких обсягів високотехнологічної зброї – дронів або ракет. "Не порушуйте санкцій – не буде відповідальності", – наголосив радник очільника ОП.

Подоляк також додав, що Іран постійно вихваляється своїми контактами з країною-агресоркою. А саме – заявляє про підвищення військового співробітництва з Росією та передачу певних "технологій для домінування на Близькому Сході", а натомість обіцяє окупантам свої технології.

Отже, Ірану варто розв'язувати свої внутрішні та зовнішні проблеми, які виникли через порушення санкцій, а не висловлювати якісь претензії до нашої держави або інформаційних складових.

"Претензії мають бути виключно до себе. Не працюйте з країнами-ізгоями, які розпочали великі війни, вбивають на чужій території громадян іншої держави. І тоді у вас будуть якісь шанси й не треба будуть претензії до України", – підкреслив Подоляк.

Ірану та Росії треба зрозуміти важливу річ

Сьогодні світ перебудовується. Якщо раніше можна було вдавати, що резолюції – це просто слова, а санкції можна обходити й не буде жорстких покарань, то зараз все інакше.

"Ця практика йде в минуле. Росії та Ірану дуже важливо це зрозуміти – за обхід санкцій буде жорстке покарання. Однак це не українська проблема, тому немає сенсу говорити з Україною. Є сенс не брати участь у війні на боці Росії й тоді все може мати інший вигляд", – підсумував Подоляк.