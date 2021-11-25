У МЗС Польщі заявили, що мігрантів у Білорусі вчать, як поводитися на кордоні

Диктатор Олександр Лукашенко вирішив помститися Євросоюзу за звинувачення у сфальсифікованих виборах. Також він роздратований тим, що Польща заступається за політв'язнів.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач. Він зазначив, що Білорусь цинічно використовує людей, які хочуть потрапити в Євросоюз.

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"З одного боку ми маємо агресивний натовп мігрантів, яких привозять до Білорусі найчастіше з країн Близького Сходу. Також у нас є інформація, що цих людей навіть навчили, як поводитися на кордоні. З іншого боку, проводять кампанію дезінформації", – сказав Пшидач.

Що хоче Лукашенко

Заступник міністра зазначив, що дії Лукашенка є злочинними.

Лукашенко агресивною позицією хоче змусити ЄС визнати, що він є лідером держави. Він хоче зняти санкції, накладені на нього особисто та на його соратників,

– розповів Пшидач.

Мета Росії

За словами Пшидача, дії Москви мають перевірити, чи зможе Захід вистояти. Росія намагається дестабілізувати ситуацію на східному фланзі НАТО.

"Ми повинні бути обережними й зважати на те, що відбувається на ринку газу після фактичної згоди США та Німеччини добудувати "Північний потік-2", що відбувається навколо України, як газом шантажують Молдову", – сказав він.

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