У МЗС Польщі здивовані заявою Моравецького про зброю для України, – ЗМІ

Моравецький заявив, що його країна припинила постачати Україні зброю. Польські дипломати розгубилися через слова прем'єра.

Глава польського уряду зазначив, що Польща більше не передає Україні озброєння, оскільки озброюється сама. За інформацією від ЗМІ, цей виступ здивував представників МЗС країни.

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Напруження у польському МЗС

Вочевидь, Моравецький не погоджував цю позицію із дипломатами. Вони чекають на вказівки від міністра закордонних справ Збігнєва Рау, який перебуває у відрядженні. Водночас у МЗС зазначають, що заява прем'єра є реакцією на "низку абсолютно неприйнятних жестів з української сторони".

Речник уряду з питань зброї для України заявив, що "ми більше не передаємо жодної зброї, бо тепер озброїмося найсучаснішою зброєю".

У ЗМІ вважають, що заяви глави та речника уряду варто розцінювати, як те, що Польща вже надала Україні можливу військову допомогу, яку могла передавати без загрози власній безпеці. Якщо і будуть якісь поставки озброєння, то вже у рамках зазделегідь домовлених контрактів. Так, польські заводи наразі виробляють, серед іншого: перші 100 бойових машин "Росомак" і кілька десятків самохідних мінометів "Рак", призначених для України.

На руку Кремля

Депутат Сейму, колишній міністр закордонних справ Радослав Сікорський розкритикував слова прем'єр-міністра Моравецького про те, що Польща більше не передає зброю Україні, додавши, що їх почув Путін.

Навіть якби виявилося, що склади у нас майже порожні, навіщо йому таке говорити,

– наголосив чиновник.

Нагнітання стосунків Польщі та України: що відомо

Варто зауважити, що заява Моравецького про призупинення постачання зброї прозвучала на тлі зернового непорозуміння. Як відомо, 15 вересня Єврокомісія відмовилася продовжувати заборону на агроімпорт з України до п'яти країн ЄС, зокрема Польщі. Тоді Польща, Угорщина і Словаччина ввели свої односторонні обмеження. Україна у відповідь подала на ці країни позов у СОТ. Водночас у Польщі пригрозили, що розширять кількість продуктів з України, на які поширюватиметься ембарго.

На полях Генасамблеї Зеленський натякнув на країни, які запровадили заборону на експорт українського зерна, і тим самим ніби підіграли Путіну. У відповідь президент Польщі Дуда порівняв Україну з потопельником. Він заявив, що наша країна, намагаючись протистояти Росії, "хапається за усе, що може". А Польща, хоч і підтримує Україну, мусить дбати про власні інтереси.

. Слід зазначити, що Польща була однією із перших країн, яка на початку вторгнення почала підтримувати Україну зброєю. Так, за даними ЗМІ, Польща передала Україні озброєння на понад 3 мільярди євро. Зокрема, за півтора року війни Україна отримала понад 350 пострадянських і вітчизняних модернізованих танків Т-72, ​​14 машин Leopard II, 42 БМП, 54 гаубиці "Краб", а до квітня також не менше 4 винищувачів МіГ-29.