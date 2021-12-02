У МЗС Росії сподіваються на "швидкий контакт" Путіна та Байдена

У МЗС Росії висловили сподівання, що Володимир Путін та Джо Байден "вийдуть на контакт" вже незабаром. Зокрема, глава Кремля та американський президент мають говорити про Україну.

Про можливу телефонну розмову повідомили в російському дипвідомстві. Проте жодних деталей більше не назвали, інформують російські ЗМІ.

Тим часом У Путіна заявили про "високу ймовірність військових дій" на Сході та Півдні України

Лавров каже, що США та Росія можуть домовлятись

Тим часом у Стокгольмі міністр закордонних справ Росії зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Лавров запевнив голову Держдепу, що Москва готова відновити діалог з Вашингтоном. Головне завдання, на думку міністра, – це вирішення проблеми з функціонуванням посольств обох країн.

Я вважаю, що це одна з тих тем, яку можна дуже швидко вирішити та надіслати сигнал, що ми все-таки можемо домовлятися,

– сказав Лавров.

Зазначимо, що в січні – лютому 2021 року російські дипломати покинули представництво у Вашингтоні. Росія зобов'язала і співробітників американського посольства покинути країну.

Москва начебто зацікавлена у відновленні діалогу щодо України

Згадав Лавров і про Україну. Російський дипломат запевняв Блінкена, що Москва зацікавлена у діалозі з Вашингтоном – задля врегулювання конфлікту на Донбасі.

Раніше Кулеба зустрівся з Блінкеном у Стокгольмі: обговорили жорсткі економічні санкції для Росії

Коротко про зустріч Байдена та Путіна