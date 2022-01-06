У МЗС розповіли, чи не потрапляли українці в небезпечні ситуації у Казахстані

У Казахстані четвертий день тривають масштабні протести. МЗС України вживає заходів задля захисту інтересів наших громадян, які перебувають в державі Центральної Азії.

У четвер, 6 січня, до посольства звернулися 43 українці – вони пасажири скасованих авіарейсів з Алмати та Нур-Сулатана. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Загроз безпеці українців немає. Вони забезпеченні тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв'язок. Інформація про потрапляння наших громадян в надзвичайні ситуації на тлі подій в Казахстані наразі відсутня,

– зазначив він.

Олег Ніколенко додав, що за даними казахстанської сторони, відновлення роботи міжнародного аеропорту в Алмати заплановане на 7 січня. З його слів, посольство взаємодіє з перевізником, аби громадяни змогли залишити територію Казахстану за першої нагоди.

МЗС закликало українців

У МЗС закликали українців продовжувати неухильно дотримуватися рекомендацій:

уникати місць масового скупчення людей, насамперед у великих містах;

без нагальної потреби не залишати місця проживання;

проявляти підвищену пильність і обережність;

у разі потреби допомоги, негайно звертатися до посольства.

Протести у Казахстані: головне

Ще 3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися.

Вони заявили, що це була лише 1 із вимог, а 5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

Мітингувальники в Алмати захопили аеропорти. Окрім летовища в найбільшому місті країни мітингарі підпалили будівлі акимату, прокуратури та колишньої президентської резиденції.

Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала це прохання.

У країні також немає доступу до інтернету, в Алмати та Нур-Султані відсутній мобільний зв'язок.

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