Забирають для військових потреб: МЗС України повідомило, що у Криму достатньо води для населення

У МЗС України запевнили, що водних ресурсів в окупованому Криму є достатньо, щоб забезпечити населення. Проблеми з водою на півострові – наслідок масової мілітаризації, яку Росія проводить у Криму.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко розповів, що російські військові свідомо поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення. Це вкотре ілюструє політику Росії щодо окупованих територій України.

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Водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо. Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розбудову військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Росії,

– наголосив Ніколенко.

Окрім того, речник МЗС звернув увагу, що окупанти продовжують перекладати відповідальність за свої дії на інших. Посадовець нагадав: відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півострові.

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