У МЗС України відреагували на зізнання Ірану щодо постачання дронів Росії

Іран 5 листопада офіційно визнав, що передає свої дрони Росії. У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на таку заяву.

Про реакцію МЗС України на зізнання Ірану в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів речник Олег Ніколенко. Подробиці читайте у нашому матеріалі нижче.

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"Україна навчена довіряти лише фактам"

Олег Ніколенко зазначив, що наша держава навчена довіряти лише фактам. Тому МЗС разом із причетними відомствами продовжить вживати максимально жорсткі заходи. Зокрема, аби унеможливити використання Росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури.

У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії РФ проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки Росії,

– наголосили в МЗС.

Також в центральному органі виконавчої влади зауважили, що іранський міністр принагідно поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів.

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Іран визнав, що постачає російським загарбникам дрони

5 листопада глава МЗС Ірану нарешті публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони окупантам. Втім, абсурдно заявили, що робили це нібито лише до початку повномасштабної війни Росії проти України.

Зізнавшись, глава МЗС Ірану цинічно заявив, що його країна "не бачить" використання своїх безпілотників на території нашої держави. Мовляв, якщо Київ має якісь документи, які це підтверджують, то повинен їх надати. Лише тоді Тегеран буде "не байдужим до цього питання".

Цікаво, що раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння Росії. Ба більше, влада абсурдно закликала Україну "бути реалісткою".

До речі, очільник МЗС України Дмитро Кулеба ще в жовтні наголосив, що наша держава готова надати докази постачання іранських дронів до Росії. Зокрема, уламки безпілотників, якими ворог масовано атакував Україну.

Зауважимо, що 1 листопада в українській розвідці повідомили, що Іран вже найближчим часом планує передати Росії ще понад 200 своїх дронів-камікадзе. Безпілотники планують переправити Каспійським морем у розібраному вигляді. А далі окупанти їх складуть та вже традиційно промаркують як "Герань".

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