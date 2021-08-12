МЗС України висловило протест Росії через незаконний "гумконвой" на Донбас

Міністерство закордонних справ надіслало Росії ноту протесту з вимогою припинити переправлення "гуманітарних конвоїв" на Донбас через непідконтрольну ділянку кордону України.

Дипломати зазначають, що 12 серпня Москва без згоди Києва, порушуючи українське законодавство, незаконно направила на тимчасово окуповані території 7 вантажівок у супроводі 2 автомобілів.

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Переміщення відбулося через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган",

– повідомили у МЗС.

У міністерстві зауважили, що відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством обов'язкове оформлення вантажу представниками прикордонних та митних органів нашої країни.

У зв'язку з цим МЗС надіслало Росії ноту протесту із вимогою припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету України та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства української держави.

За цей же період Росія – всього п'ять автоколон.

Гумдопомога за 2021 рік: що відомо

З початку 2021 року міжнародні організації направили за лінію зіткнення понад 10 автоколон.

Це близько 50 фургонів з продуктовими наборами, ліками, засобами гігієни та побутовою технікою.

Їх перевіряють на українських КПВВ. Колони Росії ж йдуть через неконтрольовану ділянку кордону.

За 2020 рік міжнародні організації відправили на окуповану територію Донбасу 76 автомобільних колон з гуманітарною допомогою.