Димова завіса на тлі поразок: у МЗС відповіли на заяву Лаврова щодо переговорів і назвали умову

Росія на тлі невдач на полі бою намагається виграти час, а відтак говорить про мирні переговори. У Кремлі хочуть вести переговори про Україну з країнами Заходу.

Речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував заяву російського міністра Сєргєя Лаврова. Останній сказав, що Росія буцімто готова обговорювати із Заходом реалістичні пропозиції щодо України.

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У Києві назвали єдину "реалістичну пропозицію"

У відповідь Ніколенко наголосив, що єдина реалістична пропозиція – це "негайне припинення Росією війни проти України та виведення російських військ з української території за межі кордонів станом на 1991 рік".

У МЗС України зазначили, що Росія лукавить, коли говорить про мирні переговори. Зокрема, у Києві дорікнули Кремлю обстрілами енергетичних об'єктів, тероризмом та зірваною зерновою угодою.

Той, хто дійсно прагне переговорів, не знищує енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних людей, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тисяч військовослужбовців, не блокує поставки зернових, не висуває ультиматумів,

– заявив речник МЗС України.

Ніколенко додав, що заява Лаврова про переговори – це "чергова димова завіса, аби виграти час на тлі поразок російської армії".

"Допоки Росія продовжує скоювати злочини в Україні, відповідь має бути одна – на полі бою", – зазначив представник МЗС.

Росія хоче говорити про Україну із США

Після ракетного терору, внаслідок якого було пошкоджено енергетичні об'єкти України, Росія сподівалася схилити Київ до переговорів. Однак ні Україна, ні країни Заходу не повелися на провокації Москви.

У Держдепі США заяви Лаврова назвали "позерством". Речник Держдепу США зауважив, що для Штатів слова Лаврова не є конструктивною те легітимною пропозицією.

Росія хотіла вести переговори про Україну з США. Однак США та партнери Києва сповідують політику ''жодних рішень по Україні без України''.

Також Лавров говорив, що президент Володимир Зеленський "може в будь-який момент передумати" і почати переговори із Росією.

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