Нардеп Гончаренко "призначив" Резнікова послом у Британії: у МЗС відреагували на спекуляції

В Україні вдруге заговорили про нібито відставку Олексія Резнікова з посади глави Міноборони. Очільника оборонного відомства вже навіть "відправили" у Британію, де він начебто б мав виконувати обов'язки посла. У МЗС України відреагували на інформацію.

Речник МЗС України Олег Ніколенко закликав народних депутатів не займатися кадровими призначеннями у сфері зовнішньої політики, пише 24 Канал. Зокрема, свою заяву Ніколенко адресував Олексію Гончаренку.

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У МЗС відповіли Гончаренку

Закликаємо українських народних депутатів, зокрема Олексія Гончаренка, не займатися кадровими призначеннями у сфері зовнішньої політики, оскільки ця тематика не відноситься до їхньої фахової компетенції,

– сказав він.

Речник МЗС нагадав, що рішення про призначення послів України ухвалює президент за підсумками обговорення з міністром закордонних справ.

"Розгляд відповідних кандидатур нині триває", – повідомив він.

Який контекст заяви Ніколенка

Нардеп Олексій Гончаренко 1 серпня повідомив, що Резнікова нібито можуть призначити послом у Британії. У липні Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.

Також його звільнили з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (ІМО).

Відставці Пристайка передувала його критика цитати Зеленського про главу Міноборони Британії Бена Воллеса. Водночас команді посла не відомо, чи пов'язана відставка з критикою.

Резнікова вже "відправляли" у відставку