Нардеп Гончаренко "призначив" Резнікова послом у Британії: у МЗС відреагували на спекуляції
В Україні вдруге заговорили про нібито відставку Олексія Резнікова з посади глави Міноборони. Очільника оборонного відомства вже навіть "відправили" у Британію, де він начебто б мав виконувати обов'язки посла. У МЗС України відреагували на інформацію.
Речник МЗС України Олег Ніколенко закликав народних депутатів не займатися кадровими призначеннями у сфері зовнішньої політики, пише 24 Канал. Зокрема, свою заяву Ніколенко адресував Олексію Гончаренку.
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У МЗС відповіли Гончаренку
Закликаємо українських народних депутатів, зокрема Олексія Гончаренка, не займатися кадровими призначеннями у сфері зовнішньої політики, оскільки ця тематика не відноситься до їхньої фахової компетенції,
– сказав він.
Речник МЗС нагадав, що рішення про призначення послів України ухвалює президент за підсумками обговорення з міністром закордонних справ.
"Розгляд відповідних кандидатур нині триває", – повідомив він.
Який контекст заяви Ніколенка
Нардеп Олексій Гончаренко 1 серпня повідомив, що Резнікова нібито можуть призначити послом у Британії. У липні Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.
Також його звільнили з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (ІМО).
Відставці Пристайка передувала його критика цитати Зеленського про главу Міноборони Британії Бена Воллеса. Водночас команді посла не відомо, чи пов'язана відставка з критикою.
Резнікова вже "відправляли" у відставку
- На початку 2023 року на тлі корупційного скандалу в Міноборони повідомлялося, що Резнікова переведуть на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
- Новим міністром оборони буцімто мав стати керівник ГУР МО Кирило Буданов. Проте Резніков та Буданов залишилися на своїх посадах.
- Олексій Резніков заявив, що не отримував пропозиції очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Він також заявив, що Зеленський вирішив залишити його на посаді очільника Міноборони.