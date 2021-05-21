Росія має негайно звільнити, – МЗС України закликало світ відреагувати на вирок Яцкіну у Криму

Еміне Джапарова закликала міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконний "вирок" україневі Івану Яцкіну. Окупанти у Криму засудили чоловіка на 11 років.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Джапарова розповіла, що "силовики знущалися з нього, підірвали здоров'я і весь час шукали приводи для недопуску українських консулів та незалежних адвокатів".

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Засуджуємо цей незаконний "вирок" і закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на триваючі грубі порушення прав людини в окупованому Криму. Росія має негайно звільнити Івана Яцкіна та усіх незаконно утримуваних громадян України,

– наголосила Джапарова.

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