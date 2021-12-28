У МЗС запевнили, що у США не говорять про жодні "компроміси" з Росією
Джерело:"Лівий берег"
Американці можуть дійти до умовного компромісу з Росією, зокрема мінімізуючи постачання сучасного озброєння Україні. Проте в Посольстві України в США подібне заперечують.
Українська сторона ні разу не чула про компроміс від американських партнерів, коли мовилось про Україну та Росію. Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова.
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Вона вважає, що в України останнім часом є відповідні підписані документи зі США, де закріплена підтримка України, розвиток її оборонної та економічної спроможностей, тому це "не просто слова".
США не зменшують обсяг підтримки, – Маркарова
За словами Маркарової, не було жодних розмов щодо того, щоб зменшити обсяг підтримки. Також не мовиться і про зменшення кількості військових навчань поблизу Росії та відмову від стратегічної авіації під час цих тренувань.
Сполучені Штати й Україна шукають дипломатичне розв'язання проблеми, однак ми чітко розуміємо, хто у цій ситуації агресор і чий суверенітет потрібно захищати,
– наголосила вона.
Пані посол зауважила, що рішення не запроваджувати додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північного потоку-2" не зовсім є компромісом. "Ми працюємо над тим, щоб санкції проти російського газопроводу розширювалися, поглиблювалися і включали також (компанію – 24 канал) Nord Stream AG", – додала вона.Зауважте! Пані посол України в США впевнена, що тези про компроміс США та Росії, зокрема у пункті про "фінляндизацію" України, лише даремно поширюють паніку серед українців.
Останні заяви Маркарової: головне
- Пані посол України в США заявила, що ніхто не знає, що очікувати від скупчення військ Росії біля українського кордону. Водночас у Києві та Вашингтоні точно знають, як стримати країну-агресорку.
- Штати разом із Заходом активно працюють над дипломатичним шляхом стримування Росії. Мовляв, самій Росії про декілька варіантів розвитку подій.
- Україна запропонувала партнерам варіанти для стримування російської агресії. Він передбачає політичний, економічний та безпековий компоненти.
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