Українці тримають мирне небо над Будапештом, – у МЗС жорстко відповіли Орбану

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зробив скандальну заяву, в якій висловив думку, що України не існує з фінансової точки зору. У МЗС України відповіли на чергову провокацію Орбана, який підігрує Кремлю.

Заяву Орбана про те, що війна закінчиться, якщо США та Європа припинять підтримувати Київ, прокоментував речник МЗС України Олег Ніколенко, пише 24 Канал. Він заявив, що з уст Орбана пролунала чергова антиукраїнська заява.

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У МЗС України вказали на лицемірство Орбана

"Зовсім не дивуємося, що вона (заява – 24 Канал) отримала миттєву схвальну реакцію в Москві", – сказав речник МЗС. Ніколенко вказав на цинізм Орбана, який говорить про гроші для України, коли сама Угорщина фінансується з ЄС.

"Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн в той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності", – заявив представник МЗС.

Ніколенко закликав Орбана глянути правді в очі. "Підтримка України – не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує насамперед у свою власну безпеку", – зазначив він.

Ніколенко наголосив, що Угорщина повинна бути вдячна Україні за те, що в Будапешті мирне небо.

Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами,

– резюмував Ніколенко.

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