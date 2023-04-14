Українці тримають мирне небо над Будапештом, – у МЗС жорстко відповіли Орбану
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зробив скандальну заяву, в якій висловив думку, що України не існує з фінансової точки зору. У МЗС України відповіли на чергову провокацію Орбана, який підігрує Кремлю.
Заяву Орбана про те, що війна закінчиться, якщо США та Європа припинять підтримувати Київ, прокоментував речник МЗС України Олег Ніколенко, пише 24 Канал. Він заявив, що з уст Орбана пролунала чергова антиукраїнська заява.
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У МЗС України вказали на лицемірство Орбана
"Зовсім не дивуємося, що вона (заява – 24 Канал) отримала миттєву схвальну реакцію в Москві", – сказав речник МЗС. Ніколенко вказав на цинізм Орбана, який говорить про гроші для України, коли сама Угорщина фінансується з ЄС.
"Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн в той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності", – заявив представник МЗС.
Ніколенко закликав Орбана глянути правді в очі. "Підтримка України – не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує насамперед у свою власну безпеку", – зазначив він.
Ніколенко наголосив, що Угорщина повинна бути вдячна Україні за те, що в Будапешті мирне небо.
Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами,
– резюмував Ніколенко.
Київ попереджав Будапешт про загрози від підігравання Кремлю
- Хоча Росія зарахувала Угорщину до списку так званих "недружніх" країн через підтримку санкцій ЄС, уряд Віктор Орбана часто просуває російські наративи.
- Угорський прем'єр Віктор Орбан виступає за перегляд санкцій проти Росії. Також він неодноразово заявляв, що війна в Україні триває винятково через США, які допомагають Києву.
- Водночас Орбан не надто критикував Владіміра Путіна за загарбницьку війну. Що більше, на тлі війни Угорщина навіть домовляється з Росією про транзит газу та нафти.
- Торік у МЗС України пояснили Орбану, чому потрібно підтримувати санкції проти Росії.
- Зокрема, у Києві наголосили, що якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки, будуть в Будапешті швидше, ніж хтось з угорського уряду зможе додзвонитися в Москву. Що важливо, у Києві наголосили, що не бажають, аби в Угорщині був будь-який військовий конфлікт.