На Харківщині українські бійці знищили техніку окупантів: всередині знайшли награбоване

Збройні Сили Україні продовжують нищити ворожу техніку. Зокрема у Харківській області українські бійці розбили цілу колону танків окупантів.

Два танки ворога – вціліли, тож вони стали трофеями українських захисників. В управління стратегічних комунікацій ЗСУ поділились відео з місця подій на Харківщині.

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На опублікованих кадрах видно відразу кілька зруйнованих та згорілих танків російських загарбників. Крім того, як розповів автор відео – український військовий – 2 одиниці важкої техніки ворога вцілили повністю, ще один танк – залишився без башти.

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У танках знайшли награбоване окупантами

Також в управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України показали відео, де українські захисники оглянули техніку ворога зсередини. Там вони виявили награбоване окупантами на території України.

Українські військовослужбовці знайшли, зокрема, чорну жіночі сумочку та чоловічий годинник.

На Харківщині триває "Українське сафарі 2.0". Вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо!

– підписали відео в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зауважимо, мер Харкова Ігор Терехов попередив про ймовірні провокації ворога на 9 травня. Він закликав мешканців міста не відвідувати у цей день Меморіал – російські загарбники можуть його обстріляти.

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