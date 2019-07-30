На День Незалежності у Києві замість параду пройде Хода гідності, – Богдан

Цьогоріч Україна відзначатиме День Незалежності за новим осучасненим сценарієм та без традиційного параду. У Києві 24 серпня пройде Хода гідності, участь в якій візьме президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни тощо.

Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Богдан на брифінгу в Києві.

Важливо: Чому в Україні відмінили парад на День Незалежності: заява радника Зеленського

Цього року Україна святкуватиме День Незалежнсоті у новому форматі. Замість традиційного параду в радянських традиціях з недешевою демонстрацією військової техніки, на центральній вулиці столиці відбудеться Хода гідності,

– сказав Богдан.

Як відзначив голова ОП, цьогорічне святкування буде сучасним і пройде у європейському стилі. Таке святкування Дня Незалежності має на меті започаткувати нову традицію вшанування усіх, ким пишається Україна.

"Планується, що Хрещатиком пройдуть представники різних родів військ Збройних сил України. Ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад. Разом з військовими у заході також візьмуть участь медики, вчителі, спортсмени, дипломати та волонтери", – розповів чиновник.

Також, у Ході візьме участь президент Володимир Зеленський та керівництво держави. Після цього глава держави звернеться до українців.

Богдан також обіцяв, що у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт. Наразі організацією займається відомий український режисер, проте голова ОПУ не назвав його прізвище.

Брифінг Андрія Богдана: дивіться відео 24 каналу

Чому в Україні скасували парад на День Незалежності?Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким параду на День Незалежності не буде. Грант назвав щорічний парад "помпезним і недешевим". Глава держави запевнив, що святкування Дня Незалежності відбудеться у новому форматі.



Через економію коштів від відміни параду, гарант пропонує виділити 300 мільйонів гривень для премії українським військовим. Премії отримають і "солдати строкової служби, сержанти, офіцери – всі". Зеленський наголосив, що обов’язково гроші виділять військовим, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єданих сил.