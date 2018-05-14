На Дніпропетровщині заступника мера затримали на хабарі

Правоохоронці на Дніпропетровщині затримали заступника голови міської ради, який отримав хабар у сумі 2,5 тисячі доларів США за надання дозволу у сфері розпорядження земельними ресурсами.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

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"11 травня 2018 року під час одержання вказаних грошових коштів у службовому кабінеті зловмисника було викрито правоохоронними органами", – зазначають слідчі прокурори.

Встановлено, що у січні 2018 року до посадовця звернувся приватний підприємець щодо отримання дозволів на використання земельних ділянок для встановлення двох торгових об’єктів та газової автозаправної станції. За вирішення цих питань заступник міського голови висунув вимоги щодо надання йому неправомірної вигоди у сумі 2500 доларів США.



Заступника мера затримали на хабарі

Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.