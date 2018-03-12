На Донбасі загинув львів'янин

11 березня на Донбасі загинув військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Галицького зі Львова.

Про це у понеділок, 12 березня, повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

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За його словами, наразі тіло загиблого бійця перебуває у місті Торецьк на Донеччині, проте вже сьогодні, 12 березня його мають відправити до Львова.

В складі 24-ї бригади 42-річний військовослужбовець служив з 20-го лютого 2018 року. У Львові у нього залишилася матір.

Нагадаємо, за даними прес-центр штабу АТО, у неділю, 11 березня, у зоні бойових дій на Донбасі підірвався один український військовий під час виконання завдання з перевезення майна.