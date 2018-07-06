На Google Maps помітили морду кота: кумедне відео

На панорамних знімках з Google Maps помітили морду кота з кумедним виразом обличчя. Панорама знята на одній із вулиць у Римі.

Веселе "відкриття" зробили користувачі порталу Reddit. Кота з перекошеною мордою сфотографували творці сервісу на площі Торре-Арджентіна в італійській столиці.

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До речі, це місце є одним з найвідоміших туристичних об'єктів Риму. Тут були будівлі, де засідав Сенат і вбили Юлія Цезаря. При цьому на цій площі у середині минулого століття виник "котячий притулок".

Знімок вже наробив шуму в соцмережах, а цей кіт став зіркою інтернету.

Кумедний кіт на Google Maps

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