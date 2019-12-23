На Київщині багатодітна мати вбила свою новонароджену дитину
У місті Фастів у лісосмузі мати залишила помирати новонароджену дівчинку. Жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.
У Київські області 31-річна жінка самостійно народила дитину в гуртожитку, повідомляє Фастівське відділення поліції.
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Багатодітна мати загорнула новонароджене немовля в тканину і віднесла в лісопосадку, де її й знайшли вже мертвою.
Наразі ведеться досудове розслідування за підозрою у вбивстві матір'ю новонародженої дитини. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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