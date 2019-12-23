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      На Київщині багатодітна мати вбила свою новонароджену дитину

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      Багатодітна мати вбила свою новонароджену дитину / www.volyn24.com

      У місті Фастів у лісосмузі мати залишила помирати новонароджену дівчинку. Жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.

      У Київські області 31-річна жінка самостійно народила дитину в гуртожитку, повідомляє Фастівське відділення поліції. 

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      Багатодітна мати загорнула новонароджене немовля в тканину і віднесла в лісопосадку, де її й знайшли вже мертвою. 

      Наразі ведеться досудове розслідування за підозрою у вбивстві матір'ю новонародженої дитини. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Вбивство Діти і неповнолітні Новини Києва
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