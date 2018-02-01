На Київщині вилучили підробленої кави на 2 мільйони гривень

Поліція викрила цехи та місця збуту фальсифікованої кави. Загальна вартість фальсифікату — 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Працівники обласного управління захисту економіки, Бориспільського відділу поліції та Бориспільської місцевої прокуратури вилучили понад 250 кг контрафактної продукції на суму 2 мільйони гривень", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підробляли каву відомих торговельних марок. Серед фальсифікованої продукції була кава розчинна, зернова та кавові напої. Для продажу використовували торгові знаки світових виробників даної продукції.

Читайте також: Журналісти прокоментували гострі звинувачення відомого бізнесмена щодо перевірки його бізнесу

Під час проведення санкціонованих обшуків підробку вилучили не тільки на підпільних виробництвах, але і у точках її реалізації. Крім того, поліцейські вилучили устаткування, необхідну тару та записи з "чорновою" бухгалтерією,

— повідомляють у поліції.

Зловмисникам загрожує штраф від тисячі до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.



