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На Київщині затримали на хабарі у 90 тисяч доларів голову сільради

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На Київщині затримали на хабарі у 90 тисяч доларів голову сільради
/ nabu

Детективи Національного антикорупційного бюро України у п’ятницю, 25 травня, повідомили голові однієї з сільських рад Києво-Святошинського району Київської області про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

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У НАБУ зазначають, що згаданий посадовець за попередньою змовою з пособником (фізичною особою) вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 90 тисяч доларів США від іншої фізичної особи.

Неправомірна вигода отримана за затвердження детального плану території садибної житлової забудови орієнтовною площею 90 га у Київській області та вчинення дій задля підписання відповідного рішення сільради,
– йдеться у повідомленні. 

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.


На Київщині затримали на хабарі у 90 тисяч доларів голову сільради

Теги: Новини Києва Кримінальні новини Корупція Хабар
Джерело: 24 Канал
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