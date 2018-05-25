Детективи Національного антикорупційного бюро України у п’ятницю, 25 травня, повідомили голові однієї з сільських рад Києво-Святошинського району Київської області про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

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У НАБУ зазначають, що згаданий посадовець за попередньою змовою з пособником (фізичною особою) вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 90 тисяч доларів США від іншої фізичної особи.

Неправомірна вигода отримана за затвердження детального плану території садибної житлової забудови орієнтовною площею 90 га у Київській області та вчинення дій задля підписання відповідного рішення сільради,

– йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.



На Київщині затримали на хабарі у 90 тисяч доларів голову сільради