На Львівщині автобус з дітьми потрапив у ДТП, 14 потерпілих і 1 загиблий: фото, відео

На трасі Київ – Чоп поблизу села Дідилів Львівської області зіткнулися легковик, мікроавтобус та пасажирський автобус, у якому перебували 49 дітей та 2 дорослих. ДТП трапилася 4 вересня о 20.50

Унаслідок ДТП загинув водій мікроавтобуса – 31-річний громадянин Німеччини.

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12 дітей віком 10-12 років та обох водіїв автобуса госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля "Мерседес Віто", 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху. Там він скоїв зіткнення з автобусом "Неоплан" та з автомобілем "Фольксваген Джета".



ДТП забрала життя щонайменше 1 людини/ Фото: Facebook Сергій Коршняк



ДТП трапилася 4 вересня о 20.50/ Фото: Facebook Ігор Зінкевич

В автобусі перебувало 49 дітей та двоє дорослих, які проживають в Чернігівській області. Також в автобусі було двоє водіїв віком 53 та 66 років, вони жителі міста Чернігів.



Поліція встановлює усі обставини події/ Фото: Facebook Ігор Зінкевич



Дітей госпіталізували до лікарні/ Фото: Facebook Ігор Зінкевич

Ігор Зінкевич на Facebook зазначив, що в автобусі їхав танцювальний колектив з Чернівецької області.



Загинув водій мікроавтобуса – 31-річний громадянин Німеччини/ Фото: Facebook Ігор Зінкевич

На місці ДТП працювала поліція, 5 швидких та пожежники.

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