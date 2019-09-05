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      На Львівщині автобус з дітьми потрапив у ДТП, 14 потерпілих і 1 загиблий: фото, відео

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      На Львівщині автобус з дітьми потрапив у ДТП
      На Львівщині автобус з дітьми потрапив у ДТП / lv.npu.gov.ua

      На трасі Київ – Чоп поблизу села Дідилів Львівської області зіткнулися легковик, мікроавтобус та пасажирський автобус, у якому перебували 49 дітей та 2 дорослих. ДТП трапилася 4 вересня о 20.50

      Унаслідок ДТП загинув водій мікроавтобуса – 31-річний громадянин Німеччини.

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      12 дітей віком 10-12 років та обох водіїв автобуса госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

      Поліцейські встановили, що водій автомобіля "Мерседес Віто", 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху. Там він скоїв зіткнення з автобусом "Неоплан" та з автомобілем "Фольксваген Джета".

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      ДТП забрала життя щонайменше 1 людини/ Фото: Facebook Сергій Коршняк

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      ДТП трапилася 4 вересня о 20.50/ Фото: Facebook Ігор Зінкевич

      В автобусі перебувало 49 дітей та двоє дорослих, які проживають в Чернігівській області. Також в автобусі було двоє водіїв віком 53 та 66 років, вони жителі міста Чернігів.

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      Поліція встановлює усі обставини події/ Фото: Facebook Ігор Зінкевич

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      Дітей госпіталізували до лікарні/ Фото: Facebook Ігор Зінкевич

      Ігор Зінкевич на Facebook зазначив, що в автобусі їхав танцювальний колектив з Чернівецької області.

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      Загинув водій мікроавтобуса – 31-річний громадянин Німеччини/ Фото: Facebook Ігор Зінкевич

      На місці ДТП працювала поліція, 5 швидких та пожежники.

      Новина доповнюється.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Жертви Новини Чернігова Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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