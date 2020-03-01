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      На Львівщині батько порушника правил дорожнього руху вдарив поліцейську в обличчя

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      На Львівщині батько порушника правил дорожнього руху вдарив поліцейську в обличчя / Пресслужба Патрульної поліції Львівщини

      У Брюховичах, що на Львівщині, поліцейські зупинили автомобіль, водій якого порушив ПДР. Батько 21-річного порушника перешкоджав патрульним видати водію копію постанови про порушення. У результаті конфлікту 43-річний чоловік вдарив поліцейську в обличчя.

      Інцидент трапився пізно ввечері 29 лютого. У Брюховичах, на вулиці Незалежності патрульні зупинили автомобіль Volkswagen. Його 21-річний водій порушив правила дорожнього руху. Про це інформує пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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      Патрульні почали оформлювати порушення. Однак за хлопця вирішився захиститися його 43-річний батько. Він вийшов з автомобіля та почав агресивно поводитися з патрульними. Він висловлювався нецензурною лексикою.

      Водій відмовився брати копію постанови. А його батько заблокував двері службового автомобіля і не давав можливості патрульним потрапити всередину. Поліцейські звернулися до нього з проханням припинити таку поведінку.

      Чоловік почав штовхатися і вдарив патрульну в обличчя, пошкодивши їй руку. Після цього вчинку він почав втікати, однак, далеко не забіг,
      – повідомили патрульні.

      Поліцейські затримали його. Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність. "Ось так, звичайне адміністративне порушення сина зі штрафом у 340 гривень, переросло для тата у кримінал", – підсумували у поліції.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Курйозні новини Транспорт Нові правила дорожнього руху Поліція Новини Львова Новини України
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